कल कांग्रेस के प्रदेश व केंद्रीय नेताओं का जुटान
शाहजहाँपुर में 1 अगस्त को तिलहर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक सिंधौली के नेहरू इंटर कॉलेज में 'संविधान बचाओ संवाद' कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है।
शाहजहांपुर। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में 1 अगस्त को तिलहर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक सिंधौली स्थित ग्राम कोरोकुईया के नेहरू इंटर कॉलेज में प्रातः 11 बजे संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय सचिव तौक़ीर आलम, सांसद राकेश राठौर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम की सफलता को लेकर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी तथा फ्रंटल संगठनों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रजनीश गुप्ता और महानगर अध्यक्ष तकवीम हसन खान ने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर इसे सफल बनाने की अपील की है।
जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने अपने पदाधिकारियों के साथ सिंधौली क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया और तैयारियों का जायजा लिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें