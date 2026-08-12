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झारखंड में छात्रों के साथ खड़ी है कांग्रेस, छात्रों के नहीं होगा अन्याय: मोहन मरकाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक मोहन मरकाम ने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी छात्र आंदोलन के साथ है और अन्याय होने पर आवाज उठाएगी। साथ ही, उन्होंने संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यों पर भी चर्चा की।

झारखंड में छात्रों के साथ खड़ी है कांग्रेस, छात्रों के नहीं होगा अन्याय: मोहन मरकाम

कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने मंगलवार को झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ है। झारखंड में कांग्रेस की गठबंधन सरकार होने के बावजूद यदि छात्रों के साथ किसी तरह का अन्याय होता है तो पार्टी उनके पक्ष में आवाज उठाएगी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को उन्होंने प्रदेश सरकार का विषय बताया। मोहन मरकाम जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान के तहत मुरादाबाद पहुंचे हैं।शहर के भूड़ा चौराहे स्थित महानगर कांग्रेस के कैंप कार्यालय महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मोहन मरकाम का स्वागत किया।

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पत्रकारों से बातचीत में पर्यवेक्षक मोहन मरकाम ने बताया कि पार्टी के अहमदाबाद अधिवेशन में वर्ष 2026-27 को संगठन सृजन का वर्ष घोषित किया है। मरकाम ने कहा कि कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा के संकल्पों को आगे बढ़ाने की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। पत्रकार वार्ता के बाद उन्होंने कई घंटे तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अलग-अलग मुलाकात कर संगठन को लेकर उनकी राय जानी। बुधवार से वह जिले के विभिन्न ब्लॉकों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस दौरान पीसीसी पर्यवेक्षक सुधीर पाराशर भी उनके साथ रहे। जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर, महानगर अध्यक्ष जुनैद कुरैशी, पूर्व अध्यक्ष अजय सारस्वत सोनी, नजाकत ठेकेदार, असलम खुर्शीद, असद मौलाई, अनुभव मेहरोत्रा, मोहम्मद अहमद, प्रवक्ता सुधीर पाठक, अजय गोपाल रस्तोगी, विजयराज सैनी, नजाकत ठेकेदार, विवेक अग्रवाल, अनिल काले, संजय शर्मा, सूफी वसीम, कमर सलीम, नदीम कातिब, मोअज्जम अली समेत अन्य लोग शामिल रहे।

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