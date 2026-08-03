प्रो. सुनील राम बने प्रदेश कॉग्रेस महासचिव, लोगों ने दी बधाई
पूर्व जिलाध्यक्ष प्रो. सुनील राम को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रदेश महासचिव नियुक्त किए जाने पर नेताओं ने बधाई दी। रामस्नेही पासवान, रविन्द्र यादव, और अन्य ने कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी।
चानन। संगठन को धारदार बनाने को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष प्रो. सुनील राम को कॉग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रदेश महासचिव नियुक्त किए जाने पर कॉग्रेस नेताओं ने बधाई दी है। कॉग्रेस नेता रामस्नेही पासवान, रविन्द्र यादव, बजरंगी यादव, विनय कृष्ण मेहता, जालेश्वर यादव आदि ने कहा कि प्रो. सुनील राम को प्रदेश महासचिव नियुक्त किए जाने पर संगठन को पहले से ज्यादा मजबूती मिलेगी।
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