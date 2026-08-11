कांग्रेस जिला प्रवक्ता को महासचिव का अतिरिक्त दायित्व
चाईबासा में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रवक्ता त्रिशानु राय को महासचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम में नियुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। त्रिशानु राय ने संगठन की मजबूती और जनसेवा को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। कांग्रेसियों ने उन्हें बधाई दी है।
चाईबासा, संवाददाता। जिला कांग्रेस कमेटी में संगठन को और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं जनोन्मुख बनाने की दिशा में पार्टी नेतृत्व ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता त्रिशानु राय को महासचिव का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें कांग्रेस प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर, प्रदेश महासचिव संगठन एवं प्रशिक्षण सुनित शर्मा तथा जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई ने विधिवत नियुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद त्रिशानु राय ने कहा कि संगठन की मजबूती व जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। कांग्रेसियों ने उन्हें बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनकी सक्रियता और संगठनात्मक भूमिका से प. सिंहभूम जिला में संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती मिलेगी।
इस अवसर पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नितिमा बारी, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा, एससी सेल कोल्हान प्रभारी सूरज मुखी, सेवादल मुख्य संगठक लक्ष्मण हांसदा सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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