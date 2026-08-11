Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांग्रेस जिला प्रवक्ता को महासचिव का अतिरिक्त दायित्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
Follow us on Google News
share

चाईबासा में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रवक्ता त्रिशानु राय को महासचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम में नियुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। त्रिशानु राय ने संगठन की मजबूती और जनसेवा को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। कांग्रेसियों ने उन्हें बधाई दी है।

कांग्रेस जिला प्रवक्ता को महासचिव का अतिरिक्त दायित्व

चाईबासा, संवाददाता। जिला कांग्रेस कमेटी में संगठन को और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं जनोन्मुख बनाने की दिशा में पार्टी नेतृत्व ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता त्रिशानु राय को महासचिव का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें कांग्रेस प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर, प्रदेश महासचिव संगठन एवं प्रशिक्षण सुनित शर्मा तथा जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई ने विधिवत नियुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद त्रिशानु राय ने कहा कि संगठन की मजबूती व जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। कांग्रेसियों ने उन्हें बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनकी सक्रियता और संगठनात्मक भूमिका से प. सिंहभूम जिला में संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती मिलेगी।

इस अवसर पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नितिमा बारी, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा, एससी सेल कोल्हान प्रभारी सूरज मुखी, सेवादल मुख्य संगठक लक्ष्मण हांसदा सहित अन्य लोग मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Chaibasa News Chaibasa Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।