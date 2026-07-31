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एक सप्ताह में ब्लॉक, नगर और वार्ड कमेटियों का होगा पुनर्गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए जिले में संगठन को मजबूत करने का अभियान शुरू किया है। जिला अध्यक्ष जियाउर्रहमान ने सभी ब्लॉक और नगर अध्यक्षों को नई समितियों के गठन के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने जनसमस्याओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने की अपील की।

एक सप्ताह में ब्लॉक, नगर और वार्ड कमेटियों का होगा पुनर्गठन

मिशन-2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक, नगर और वार्ड स्तर पर कमेटियों के पुनर्गठन का अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष जियाउर्रहमान ने सभी ब्लॉक एवं नगर अध्यक्षों को एक सप्ताह के भीतर नई कमेटियों का गठन करने और वार्ड व मंडल स्तर तक संगठन को सक्रिय करने के निर्देश दिए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन की मजबूती सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठनात्मक कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से नगर और ब्लॉक स्तर पर जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाने तथा थानों और तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व प्रदेश सचिव डॉ. शुऐब, प्रशांत बाल्मीकि, नईम मंसूरी, देव शर्मा, नजमी चौधरी, सिराज अहमद, योगेश राघव, शाकिब मुकदम आदि शामिल रहे।

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