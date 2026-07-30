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कांग्रेस को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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-फोटो..महत्वपूर्ण.. -वार्ड संख्या 2 सिनौला गांव स्थित ग्रीन व्यू वेडिंग पॉइंट में बीएलए-वन और

कांग्रेस को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। सिनौला गांव में आयोजित बैठक में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। कांग्रेस ने मतदाता सूची को त्रुटिरहित करने और आगामी चुनावों के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प लिया।मसूरी विधानसभा के अंतर्गत वार्ड संख्या 2 सिनौला गांव स्थित ग्रीन व्यू वेडिंग पॉइंट में बीएलए-1 गोदावरी थापली एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली (बिल्लू) की उपस्थिति में कांग्रेस के 178 बीएलए-2 कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव कार्यालय से प्राप्त मतदाता सूची का मैपिंग के बाद सभी बीएलए-2 साथियों को वितरण किया गया।

कांग्रेस महामंत्री गोदावरी थापली ने बताया कि उनके अनुरोध पर एसडीएम मसूरी द्वारा चुनाव आयोग के एक तकनीकी प्रतिनिधि (सुपरवाइजर) की नियुक्ति की गई, जिन्होंने एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया। बैठक के दौरान सभी बीएलए साथियों ने एसआईआर अभियान के दौरान आ रही समस्याओं, शिकायतों और जमीनी चुनौतियों को विस्तार से साझा किया। सुपरवाइजर संगीता ने सभी प्रश्नों का समाधान किया। इस अवसर पर उपेंद्र थापली (बिल्लू भाई) ने संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर सक्रियता और प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

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