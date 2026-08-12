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शहर-शहर में कांग्रेस चलाएगी संगठन सृजन अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत जमीनी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के अनुभव के आधार पर संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया है। साथ ही, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे चोरी की जांच और दोषियों पर कार्रवाई के लिए हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया।

शहर-शहर में कांग्रेस चलाएगी संगठन सृजन अभियान

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत, सक्रिय और जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और संगठन सृजन अभियान के प्रभारी समन्वयक बीएम संदीप मंगलवार को काशी पहुंचे। मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में प्रेसवार्ता में उन्होंने संगठन सृजन अभियान की रूपरेखा साझा की। संदीप ने कहा कि संगठन सृजन केवल पदों के गठन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं, सभी संगठन और चुनावी अनुभव रखने वाले साथियों के विचार एवं अनुभव के आधार पर मजबूत संगठन बनाने का अभियान है। संगठन सृजन का कार्य महानगर, जिला, ब्लॉक, मंडल और वार्ड स्तर तक किया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ मंथन होगा। साथ ही फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों, पार्षद दल, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड प्रभारी, जिला एवं महानगर के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों से भी संवाद किया जाएगा।

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संगठन सृजन का कार्य

उन्होंने कहा कि विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों और चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं से विमर्श होगा। बताया कि 11 से 14 अगस्त तक महानगर कांग्रेस के संगठन सृजन का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके बाद 16 से 20 अगस्त तक जिले के संगठन सृजन का कार्य होगा। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, सलमान बशर, दयाशंकर पांडेय, लल्लन पटेल, दुर्गाप्रसाद गुप्ता आदि रहे।

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कांग्रेस ने किया हनुमान चालीसा का पाठ

हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ

फोटो कांग्रेस हनुमान चालीसा : चढ़ावा चोरी की जांच और दोषियों पर कार्रवाई के लिए चेतगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में चालीसा का सामूहिक पाठ करते कांग्रेस नेता।

वाराणसी। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पांचवें मंगलवार को भी महानगर कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। चेतगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं के साथ राष्ट्रीय सचिव बीएम संदीप भी मौजूद रहे।

भ्रष्टाचार के खिलाफ मांग

कार्यक्रम का संयोजन डॉ. मनोज कुमार सिंह और डॉ. राजेश गुप्ता ने किया। राष्ट्रीय सचिव बीएम संदीप ने कहा कि श्रीराम मंदिर करोड़ों देशवासियों की आस्था का केंद्र है। ऐसे पवित्र स्थल पर श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित चढ़ावे को लेकर यदि कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच बेहद जरूरी है। कांग्रेस की मांग किसी की आस्था के विरुद्ध नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े पूरे प्रकरण की सच्चाई देश के सामने आए। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे, सतनाम सिंह, संतोष चौरसिया, सुनील श्रीवास्तव, नरसिंह दास, प्रमोद वर्मा, गोपाल चौबे, मनोज यादव, अनिल केशरी, सौरभ चौरसिया, पवन टंडन, चंद्रिका मौर्य आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ क्यों किया?
कांग्रेस ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया।
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