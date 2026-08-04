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चुनाव को लेकर संगठनात्मक मजबूती में जुटी कांग्रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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कांग्रेस संगठन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मजबूत करने में जुट गई है। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपकर बूथ स्तर पर पार्टी को सशक्त बनाने की योजना बनाई गई है। जिलाध्यक्ष दीपक किरौला ने बताया कि प्रदेश प्रभारी और पूर्व अध्यक्षों के नेतृत्व में नए पदाधिकारियों का चयन हो रहा है, जिससे संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी।

चुनाव को लेकर संगठनात्मक मजबूती में जुटी कांग्रेस

नवीन भट्ट, रानीखेत, संवाददाता। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन की मजबूती में जुट गई है। संगठनात्मक जिले में कांग्रेस ने कई कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपकर चुनाव के लिए कमर कस ली है। अब बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की योजना है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा तथा जिलाध्यक्ष दीपक किरौला शीघ्र पदाधिकारियों से संवाद कायम करेंगे। जिलाध्यक्ष दीपक किरौला ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के नेतृत्व में संगठनात्मक मजबूती के प्रयास चल रहे हैं। इसी क्रम में जिले में कई कार्यकर्ताओं को उपाध्यक्ष, महामंत्री, मीडिया प्रभारी, सचिव, सोशल मीडिया प्रभारी आदि का दायित्व सौंपा गया है।

कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारियों के चयन से संगठन को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी तथा जनपद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह मिलेगा। कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। शीघ्र ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के साथ पदाधिकारियों से संवाद कायम किया जाएगा तथा बूथों को मजबूत करने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।

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