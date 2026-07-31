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कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में संगठन मजबूत करने पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शामली में कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया गया। प्रदेश प्रभारी रुबी खाने ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर बात की। कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई।

कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में संगठन मजबूत करने पर जोर
कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में संगठन मजबूत करने पर जोर

शामली। जनपद कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। प्रदेश प्रभारी रुबी खाने ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान कया। गुरुवार को पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस सदस्य ओम प्रकाश शर्मा के कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक नसीम कुरैशी ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों और जनहित के मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है।

उत्तर प्रदेश प्रभारी रूबी खान ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि वह राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा में शामिल रहीं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद यात्रा पूरी की। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस को आम जनता से सीधे जुड़ने का अवसर मिला, जिसका सकारात्मक प्रभाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिला।बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस सेवादल के पूर्व जिलाध्यक्ष बाबू खान व संचालन ओमवीर उपाध्याय ने किया। इस दौरान मोहम्मद शुएब, एडवोकेट परवेज जंग, साजिद सैफी, डॉ. अहमद खान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद दानिश, नवाब अली, डॉ. राशिद, अफजाल अहमद, इसरार अहमद, डॉ. इंतजार, वकील अहमद, वैभव गर्ग, जनेश्वर प्रसाद शर्मा, प्रवीण तरार, शेखरपाल, सोहिल धीमान, काव्य जैन, ज्योति प्रसाद आदि मौजूद रहे।

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