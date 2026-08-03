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प्रदेश प्रभारी से मिले कांग्रेस अध्यक्ष, संगठन पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपूर में नगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और नगर में चल रही गतिविधियों की जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस की जीत पर भी चर्चा की गई, जिसमें शीलू श्रीवास्तव, राकेश साहू, और विनोद अवस्थी उपस्थित रहे।

प्रदेश प्रभारी से मिले कांग्रेस अध्यक्ष, संगठन पर चर्चा

कानपुर। लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से नगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने मुलाकात की। प्रभारी को नगर में चल रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस की जीत पर बधाई दी। शीलू श्रीवास्तव, राकेश साहू, विनोद अवस्थी मौजूद रहे।

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