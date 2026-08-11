जिला कांग्रेस कमेटियां बनेंगी मजबूत और जवाबदेह : रघु

कानपुर में जिला कांग्रेस कमेटियों को और मजबूत, जवाबदेह और सक्रिय बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। इसमें जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ की जाएगी। रघु शर्मा ने यह बातें पत्रकारों से कही और कार्यकर्ताओं से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला कांग्रेस कमेटियां पहले से अधिक मजबूत, जवाबदेह और सक्रिय होंगी, जो जनसरकारों से सीधे जुड़ें। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। इस क्रम में कानपुर में जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह बातें कानपुर में एआईसीसी के पर्यवेक्षक राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा ने कही। वह मंगलवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। रघु शर्मा ने कहा कि जिलाध्यक्ष की चयन प्रक्रिया बेहद पारदर्शी होगी। इसके लिए पर्यवेक्षक पार्टी के कार्यकर्ताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पूर्व पदाधिकारियों तथा सिविल सोसायटी से विचार-विमर्श करेंगे। जिला अध्यक्ष का चयन ऐसी नेतृत्व क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाएगा जो सक्रिय, प्रतिबद्ध, जवाबदेह और कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। लोगों का पैनल बनाया जाएगा, जिसमें सामाजिक ढांचे का भी ध्यान रखा जाएगा।

सामाजिक भागीदारी और नए नेतृत्व को अवसर रघु शर्मा ने कहा कि संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। मकसद एसी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाओं, युवाओं तथा सभी प्रतिबद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करना है। यह अभियान भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मिले न्याय, समावेशन और धर्मनिरपेक्षता के संदेश को संगठनात्मक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यकर्ताओं और नागरिकों से सहभागिता की अपील रघु शर्मा जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नागरिकों से अपील की कि वे संगठन सृजन अभियान में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। नेतृत्वकर्ताओं की पहचान में सहयोग करें, जो कांग्रेस के मूल्यों में विश्वास रखते हों। जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने की क्षमता रखते हों तथा संगठन को मजबूती के साथ आगे ले जा सकें। इस मौके पर कानपुर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन गुप्ता, ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला, पीसीसी से पूर्व विधायक मीता गौतम और प्रमोद सिंह उपस्थित रहे।