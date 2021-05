कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संबित पात्रा को टीवी डिबेट में कहा नाली का कीड़ा, ट्विटर पर हुआ ट्रेंड

टीवी बहसों में राजनीतिक दलों के प्रवक्ता अक्सर एक दूसरे पर आक्रामक हो जाते हैं और कई बार तो नौबत अपशब्दों तक पहुंच जाती है। ऐसी ही एक बहस के दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रवक्ता संबित पात्रा को नाली का कीड़ा कह डाला। पात्रा ने उन्हें अनपढ़ महिला कह दिया था जिसके जवाब में सुप्रिया ने उन्हें 'दो कौड़ी का नाली का कीड़ा' कहा। इसके बाद ट्विटर पर #नाली_का_कीड़ा ट्रेंड कर रहा है।

न्यूज चैनल आज तक पर 'मोदी सरकार के सात साल' पूरे होने केंद्र सरकार की कामकाज की समीक्षा पर बहस हो रही थी। इस दौरान संबित पात्रा सुप्रिया श्रीनेत को लेकर कहते हैं कि यह अनपढ़ महिला क्या बोल रही है। यह सुनकर सुप्रिय श्रीनेत अपना आपा खो बैठती हैं और कहती हैं, ''औकात पर क्यों उतर जाते हो। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सबकुछ हूं, तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। चुप हो जा नाली के कीड़े।'' इस बीच एंकर इस तरह की भाषा के लिए टोकती हैं। लेकिन इसके बाद भी दोनों एक दूसरे को अनपढ़ और नाली का कीड़ा कहना जारी रखते हैं।

Kindly listen to the Full Conversation non Cropped..

Ye hai hmare desh k prawakta, desh achhe dino se jhoojh rha h aur yha decent debate ho rhi hai..😒😒

#GaliWaliMadam#NaaliKaKeeda#नाली_का_कीड़ा #NaliKaKeeda pic.twitter.com/K2dWkEEJbl