एनडीए सरकार के 4 साल पर सुरजेवाला बोले, विश्वासघात के सिवा कुछ नहीं मिला

केन्द्र की सत्ताधारी एनडीए सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर जहां बीजेपी ने वादों पर खरी उतरनेवाली पार्टी करार देते हुए इस दौरान हुए कार्यों को गिनवाया तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सीधा हमला बोला। एनडीए सरकार के चार वर्ष के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी मतलब विश्वासघात है।

BJP - Betrayal Janata Party! #विश्वासघात_दिवस



4 Years of deceit,deception & dupery over!



PM Modi is in perpetual ‘Campaign’ & does not listen to ‘People’s Pain’



Time to make BJP accountable!



Pls await for the expose by Shri @AzadGhulamNabi & Shri @ashokgehlot51 at 1PM. pic.twitter.com/uvYjSTcAPa