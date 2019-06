फरीदाबाद में हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी पर कार सवार तीन बदमाशों ने गोलियां बरसा कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कार सवार बदमाश फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यह वारदात फरीदाबाद के सेक्टर 9 में एशियन अस्पताल के क्लिनिक के सामने हुई है।

Haryana: Congress leader Vikas Chaudhary shot at in Faridabad. More details awaited. pic.twitter.com/m6Zqru6JOy