रिनपास की प्रभारी निदेशक को हटाने की मांग
रांची में कांग्रेस सेवादल ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपकर रिनपास की प्रभारी निदेशक डॉ जयति सिमलाई को हटाने की मांग की। आरोप हैं कि उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं, मरीजों से अवैध वसूली और न्यायालय में चल रहे मुकदमों के कारण संस्थान की छवि को नुकसान पहुँचाया है। संघर्ष की निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई है।
कांके, प्रतिनिधि। रांची जिला कांग्रेस सेवादल ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी को ज्ञापन सौंपकर रिनपास, कांके की प्रभारी निदेशक डॉ जयति सिमलाई को तत्काल पद से हटाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिलाध्यक्ष रोहित कुमार साहू ने किया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रभारी निदेशक के कार्यकाल में रिनपास लगातार विवादों में रहा है, जिससे संस्थान की छवि प्रभावित हुई है। कांग्रेस सेवादल ने आरोप लगाया कि प्रभारी निदेशक के खिलाफ विभिन्न मामलों में न्यायालय में मुकदमे लंबित हैं। साथ ही वित्तीय अनियमितताओं और खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आई हैं। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि ओपीडी में मरीजों की भर्ती के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और हाल ही में एक ज्वेलर्स कंपनी द्वारा निदेशक कक्ष में प्रचार-प्रसार संबंधी बैठक आयोजित किए जाने से संस्थान की गरिमा प्रभावित हुई है।प्रतिनिधिमंडल
ने सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और जांच पूरी होने तक डॉ जयति सिमलाई को प्रभारी निदेशक के पद से हटाकर किसी अन्य अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस मामले से सरकार और पार्टी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल में मदन कुमार महतो, पंकज कुमार, मृदुल राज सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।
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