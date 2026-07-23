दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस सेवा दल ने राजकीय महाविद्यालय डोईवाला के बाहर मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता जयेन्द्र रमोला ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों के अधिकारों की मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की आवश्यकता को बताया।

छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस सेवा दल का मौन प्रदर्शन

दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस सेवा दल ने राजकीय महाविद्यालय डोईवाला के बाहर मौन प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर छात्र हितों की रक्षा, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्तओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर मनमाने फैसले स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी ने कहा कि छात्रों के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

सरकार को शिक्षा से जुड़े सभी निर्णय छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद के बाद लेने चाहिए। प्रदर्शन में कांग्रेस नगर अध्यक्ष करतार नेगी, वरिष्ठ नेता मनोज नौटियाल, सुनील बर्मन, राहुल आर्य, उमा देवी, सावित्री थापा, दीपेश, संदीप डोभाल, नवदीप, प्रवीण सैनी, प्रदीप, विवेक सैनी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे。

छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर हमला : रमोला ऋषिकेश। शहर में गुरुवार को कांग्रेस नेता जयेन्द्र रमोला ने छात्र-युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का युवा आज अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता और असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है। एक ओर वर्षों की मेहनत के बाद होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बार-बार लीक हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जब छात्र अपने अधिकारों की मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो उन्हें लाठियों और आंसू गैस से जवाब दिया जाता है। यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मौके पर छात्रसंघ उपाध्यक्ष आयुष तडियाल, गौरव राणा, बृज भूषण बहुगुणा, हिमांशु कश्यप, गौरव जोशी, विशाल भारती, जतिन राणा, कार्तिक, आशीष, वासु मालिक आदि मौजूद रहे।