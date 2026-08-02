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हर जिले में चढ़ावा चोरी के पैसे से बने भाजपा कार्यालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने छात्रों की आवाज को दबाया है और मुस्लिम व पिछड़ी जातियों का शोषण बढ़ा है। कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव में यूपी में काबिज होगी। उन्होंने पूर्व राज्यपाल सत्तपाल मालिक की पुण्य तिथि मनाने का भी उल्लेख किया।

हर जिले में चढ़ावा चोरी के पैसे से बने भाजपा कार्यालय

बांदा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी ने रविवार को जिला कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को पैलेट गन व लाठियों के बलबूते दबाया गया। हिंदु आस्था पर करोड़ों की दान चोरी कर भाजपा ने सभी जिलों में कार्यालयों का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही यूपी में काबिज होगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित सहित अन्य पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय सचिव नीलांशू चतुर्वेदी का स्वागत किया। बैठक में उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल व किसान नेता सत्तपाल मालिक ने जीवन पर्यंत किसानों की आवाज बुलंद की। राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी प्रथम पुण्य तिथि बागपत में मनाएगा।

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अधिक से अधिक कार्यकर्ता इसमें पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में महिला उत्पीड़न व मुस्लिम तथा पिछड़ी जातियों का शोषण चरम पर है। संगठन सृजन के तहत पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर हमारा संगठन 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा सरकार से आजिज जनमानस 2027 में कॉंग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। बैठक में महोबा जिलाध्यक्ष संतोष धुरिया, शहर अध्यक्ष अफसाना शाह,प्रद्युम्न दुबे लालू, रमेश चन्द कोरी, पवन देवी कोरी, गजेन्द्र पटेल, संजय द्विवेदी दनादन, सूरज बाजपेई, सत्य प्रकाश द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

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