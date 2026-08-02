कांग्रेस ने संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम में भाजपा पर साधा निशाना
कार्यक्रम में मौजूद जिलाध्यक्ष रजनश गुप्ता मुन्ना व अन्य।शाहजहांपुर, संवाददाता। विकासखंड सिंधौली क्षेत्र के कोरोकुइंया स्थित नेहरू इंटर कॉलेज मैदान मे
शाहजहांपुर, संवाददाता। विकासखंड सिंधौली क्षेत्र के कोरोकुइंया स्थित नेहरू इंटर कॉलेज मैदान में शनिवार को आयोजित कांग्रेस के ''संविधान बचाओ संवाद'' कार्यक्रम में मूसलाधार बारिश भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं कर सकी। जैसे ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय सचिव तौक़ीर आलम और सीतापुर सांसद राकेश राठौर मंच पर पहुंचे, तेज बारिश शुरू हो गई। इसके बावजूद नेता मंच पर डटे रहे और हजारों कार्यकर्ता पंडाल व मैदान में बारिश के बीच कार्यक्रम सुनते रहे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता उर्फ मुन्ना ने की। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुई कार्रवाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कथित बदसलूकी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जनता आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी।
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