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लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं : प्रियंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में भाजपा की हार यह दर्शाती है कि लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं। बांकीपुर में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भाजपा के नितिन नवीन को हराया, वहीं दतिया में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा।

लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं : प्रियंका

नई दिल्ली, एजेंसी। बांकीपुर और दतिया विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कहा कि लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं। यह तो बस शुरुआत है। भाजपा को बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा, जहां जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सत्ताधारी पार्टी के नेता नितिन नवीन की खाली की हुई सीट जीत ली। भाजपा को दतिया विधानसभा सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा। गुजरात में भाजपा ने वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट अपने पास बरकरार रखी।

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