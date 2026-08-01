राज्य सरकार अनियमितता को लेकर गंभीर : दुबे
रांची में कांग्रेस महासचिव आलोक कुमार दूबे ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जेपीएससी से जुड़ी शिकायतों पर गंभीरता दिखाई है। उन्होंने पुष्टि की कि सीआईडी जांच और गिरफ्तारियां इस बात के सबूत हैं कि सरकार किसी भी अनियमितता के प्रति गंभीर है।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। प्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक कुमार दूबे ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जेपीएससी से जुड़े मामलों में शिकायतों को दबाने के बजाय सीआईडी जांच कराई है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य सरकार किसी भी अनियमितता को लेकर गंभीर है और पूरी ईमानदारी से जांच करा रही है। यदि कोई दोषी है, तो कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य छात्रों को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि उन्हें गुमराह कर राजनीतिक लाभ उठाना है।
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