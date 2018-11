कांग्रेस ने तेलंगाना चुनाव के लिए अंतिम सूची जारी की

कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को छह उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की। तेलंगाना में पार्टी कुछ सीटें तेदेपा और समान विचारधारा वाली अन्य पार्टियों के साथ साझा कर रही है। सात दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक 94 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने पहले 65 उम्मीदवारों के नामों वाली सूची जारी की थी। इसके बाद 10 और फिर 13 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की थी।

Congress releases fourth list of 6 candidates for the December 7 #TelanganaAssemblyElections2018. pic.twitter.com/S1BzxfruxG