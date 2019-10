हरियाणा: कांग्रेस ने जारी 84 उम्मीदवारों की लिस्ट, जानिए किसे कहां से मिला टिकट

कांग्रेस ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 84 उम्मीदवारों के नामों की सूची बुधवार रात को जारी कर दी। पार्टी ने केवल एक मौजूदा विधायक को छोड़कर बाकी सब को टिकट दिया है।

Congress releases a list of 84 candidates for the upcoming elections to the legislative assembly of Haryana. BS Hooda to contest from Garhi Sampla-Kiloi, Randeep Surjewala from Kaithal, Kuldeep Bishnoi from Adampur & Kiran Chaudhary to contest from Tosham. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/jRMGWyK1iN