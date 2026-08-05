Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खड़गे की रैली को रामलीला ग्राउंड होगा जर्मन हैंगर से कवर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

मोहन भट्ट हल्द्वानी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रामलीला मैदान में 8

खड़गे की रैली को रामलीला ग्राउंड होगा जर्मन हैंगर से कवर

मोहन भट्ट हल्द्वानी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रामलीला मैदान में 8 जुलाई की रैली को लेकर कांग्रेसियों की बैठकों का दौर जारी है। रैली के लिए पूरे रामलीला ग्राउंड को वॉटरप्रूफ जर्मन हैंगर टेंट से कवर किया जाएगा। ताकि खराब मौसम का असर रैली पर न पड़े। इसके साथ ही, मैदान में 10 हजार से अधिक कुर्सियां लगाने की योजना है। रैली में जिला नैनीताल और ऊधम सिंह नगर सहित पूरे कुमाऊं मंडल से 20 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। मौसम को देखते हुए, यदि बारिश होती है तो रैली स्थल में जलभराव न हो, इसके लिए जल निकासी और मैदान के समतलीकरण की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक विशेष टीम पूर्व में ही ग्राउंड का स्थल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले चुकी है। रामलीला मैदान में रैली को लेकर काम शुरू हो जाएगा。

हर मौसम से निपटने में सक्षम है जर्मन हैंगर

जर्मन हैंगर टेंट एक प्रकार के बड़े आकार के टेंट होते हैं। जानकारों का कहना है कि इन्हें बड़े आयोजनों और समारोहों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आमतौर पर ये टेंट हल्के और टिकाऊ मटेरियल से बने होते हैं। जर्मन हैंगर टेंट अत्यधिक बारिश और गर्मी को सहन करने में सक्षम होते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर बड़े आयोजनों जैसे कि रैली, मेले, प्रदर्शनी, विवाह समारोहों में किया जाता है

रैली तक पहुंचने वा पार्किंग को लेकर बन रही रणनीति

रैली में राज्य भर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। ऐसे में इन नेताओं के वाहनों की पार्किंग और इन के रैली स्थल तक पहुंचने को लेकर भी रणनीति बनायी जा रही है। वहीं पुलिस हजारों कार्यकर्ताओं के वाहनों की पार्किंग और उनके सुगम तरीके से रैली स्थल तक पहुंचने के लिए विशेष ट्रैफिक व पार्किंग प्लान तैयार कर रही है।

पार्किंग रहेगी प्रभावित

तैयारियों के चलते बुधवार से शनिवार तक रामलीला मैदान परिसर में आम वाहनों की पार्किंग व्यवस्था प्रभावित रह सकती है। प्रशासन और पुलिस की टीम भी रैली को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हुई है

- राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के लिए पूरे रामलीला मैदान को जर्मन हैंगर टैंट से कवर किया जाएगा। कुमाऊं भर से 20 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। बुधवार से रामलीला मैदान में काम शुरू कर दिया जाएगा।

सुमित हृदयेश, विधायक, हल्द्वानी

सामान्य प्रश्न

मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली कब हो रही है?
मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली 8 जुलाई को हो रही है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Haldwani Haldwani News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।