खड़गे की रैली को रामलीला ग्राउंड होगा जर्मन हैंगर से कवर

मोहन भट्ट हल्द्वानी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रामलीला मैदान में 8

मोहन भट्ट हल्द्वानी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रामलीला मैदान में 8 जुलाई की रैली को लेकर कांग्रेसियों की बैठकों का दौर जारी है। रैली के लिए पूरे रामलीला ग्राउंड को वॉटरप्रूफ जर्मन हैंगर टेंट से कवर किया जाएगा। ताकि खराब मौसम का असर रैली पर न पड़े। इसके साथ ही, मैदान में 10 हजार से अधिक कुर्सियां लगाने की योजना है। रैली में जिला नैनीताल और ऊधम सिंह नगर सहित पूरे कुमाऊं मंडल से 20 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। मौसम को देखते हुए, यदि बारिश होती है तो रैली स्थल में जलभराव न हो, इसके लिए जल निकासी और मैदान के समतलीकरण की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक विशेष टीम पूर्व में ही ग्राउंड का स्थल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले चुकी है। रामलीला मैदान में रैली को लेकर काम शुरू हो जाएगा。

हर मौसम से निपटने में सक्षम है जर्मन हैंगर जर्मन हैंगर टेंट एक प्रकार के बड़े आकार के टेंट होते हैं। जानकारों का कहना है कि इन्हें बड़े आयोजनों और समारोहों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आमतौर पर ये टेंट हल्के और टिकाऊ मटेरियल से बने होते हैं। जर्मन हैंगर टेंट अत्यधिक बारिश और गर्मी को सहन करने में सक्षम होते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर बड़े आयोजनों जैसे कि रैली, मेले, प्रदर्शनी, विवाह समारोहों में किया जाता है

रैली तक पहुंचने वा पार्किंग को लेकर बन रही रणनीति रैली में राज्य भर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। ऐसे में इन नेताओं के वाहनों की पार्किंग और इन के रैली स्थल तक पहुंचने को लेकर भी रणनीति बनायी जा रही है। वहीं पुलिस हजारों कार्यकर्ताओं के वाहनों की पार्किंग और उनके सुगम तरीके से रैली स्थल तक पहुंचने के लिए विशेष ट्रैफिक व पार्किंग प्लान तैयार कर रही है।

पार्किंग रहेगी प्रभावित तैयारियों के चलते बुधवार से शनिवार तक रामलीला मैदान परिसर में आम वाहनों की पार्किंग व्यवस्था प्रभावित रह सकती है। प्रशासन और पुलिस की टीम भी रैली को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हुई है

- राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के लिए पूरे रामलीला मैदान को जर्मन हैंगर टैंट से कवर किया जाएगा। कुमाऊं भर से 20 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। बुधवार से रामलीला मैदान में काम शुरू कर दिया जाएगा।

सुमित हृदयेश, विधायक, हल्द्वानी