राहुन ने UPSC के नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा- यह यूनियन प्रचारक संघ कमीशन हो गया

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर कर तंज करते हुए कहा कि यह यूनियन प्रचारक संघ आयोग है। उन्होंने कहा कि एक-एक कर संस्थाओं को खत्म कर संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है।

वार्ता,नई दिल्ली Niteesh Kumar Mon, 18 Apr 2022 12:51 PM

