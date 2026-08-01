हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर कांग्रेस ने घेरा
नोट--पूर्व में जारी ‘सिब्बल ने हॉकी टीम की जर्सी के रंग पर सवाल उठाए’ खबर
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने शनिवार को भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को संकीर्ण राजनीतिक प्रयोगों का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा कि यह मामला करोड़ों भारतीयों की भावनाओं और हमारी खेल परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। खरगे ने लिखा कि भारतीय खिलाड़ियों को दुनियाभर में ‘मेन इन ब्लू’ और ‘द ब्लू टाइगर्स’ जैसे नामों से पहचाना जाता रहा है। यह पहचान सिर्फ जर्सी के रंग के बारे में नहीं है, बल्कि भारतीय खेलों की एक विरासत है।
आज यह समझना मुश्किल है कि इस ऐतिहासिक पहचान को बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई। सवाल किसी खास रंग का नहीं है, बल्कि फैसला लेने की प्रक्रिया, पारदर्शिता और लोगों की भावनाओं के सम्मान का है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने बिना व्यापक जन-सहमति के रंग बदले हैं। कभी सड़क के फुटपाथों पर, कभी संसद कर्मचारियों की पोशाक में, कभी दूरदर्शन के लोगो में और अब खिलाड़ियों की जर्सी में।खरगे ने कहा कि सरकार और संबंधित संस्थाओं को तुरंत इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड की जानकारी और सहमति के बिना इतना महत्वपूर्ण फैसला कैसे लिया गया।
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