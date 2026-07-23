नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
खूंटी में जिला कांग्रेस कमेटी ने नीट पेपर लीक मामले और छात्रों के साथ अन्याय के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। अध्यक्ष रवि मिश्रा ने चेतावनी दी कि प्रश्नपत्र लीक से छात्रों का भविष्य संकट में है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि सीबीआई जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
खूंटी, प्रतिनिधि। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने नीट पेपर लीक मामले और छात्रों के साथ कथित अन्याय के विरोध में समाहरणालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि मिश्रा ने की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रवि मिश्रा ने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होना लाखों छात्रों की मेहनत और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की लापरवाही से छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है।
धरना-प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए पारदर्शी ढंग से पुनः परीक्षा आयोजित कराने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। कार्यक्रम में सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव नईमुद्दीन खां, सांसद प्रतिनिधि विल्सन टोपनो, जिला महासचिव गोपाल भगत, जिला उपाध्यक्ष रविकांत मिश्रा, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गोप, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष आमिर हुसैन सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।
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