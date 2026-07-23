बलिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाल कर किया प्रदर्शन
बलिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर हुए लाठी चार्ज और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की और कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण कई छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेते हैं।
बलिया, एक संवाददाता। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर गुरूवार को बलिया प्रखंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिल्ली में छात्रों पर लाठी चार्ज करने वाले दोषी पुलिस कर्मी पर कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग को लेकर प्रखंड अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार पटेल के स्मारक के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा की आज देश को नरेंद्र मोदी हिटलर की तरह चला रहे हैं। अभी तक मोदीजी के कार्यकाल में कुल 192 बार प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लिक हो चुका है। इस कारण 22 छात्र-छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं।
हम कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष करेंगे और छात्र बेरोजगार किसान मजदूर को इंसाफ दिलाएंगे एवं लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे। मौके पर पार्टी नेता मो. तारिक पप्पु, प्रेमबाबा, मो. सोहेल, मो. इरशाद, नवीन सिन्हा, शंकर रजक, मो. नदीम, जितेंद्र झा, हेसामूल हक, राजेश मालाकार, मंजू देवी, रेखा देवी, मो. नवाव, दीपक शर्मा आदि थे।
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