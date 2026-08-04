राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर कांग्रेस का विरोध, चरवा में सुंदरकांड पाठ

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नगर पंचायत चरवा में लगातार पांच मंगलवार तक सुंदरकांड पाठ कराने का निर्णय लिया है। मंगलवार को दूसरे चरण का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव पाण्डेय ने किया। जिलाध्यक्ष गौरव पाण्डेय ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले ने करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए दान में भी अनियमितता की गई, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा रही है तथा लोगों की सद्बुद्धि और समाज में सद्भाव की कामना के साथ लगातार पांच मंगलवार तक सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा।कार्यक्रम