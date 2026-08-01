अयोध्या में चढ़ावे की कथित चोरी के विरोध में कांग्रेस ने किया सांस्कृतिक प्रदर्शन

खगड़िया । एक प्रतिनिधि अयोध्या स्थित प्रभु श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमिटी द्वारा शनिवार को शहर के राजेंद्र चौक पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डॉ. चंदन यादव ने किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर अपना विरोध दर्ज कराया तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. चंदन यादव ने कहा कि प्रभु श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं।

श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित चढ़ावे से जुड़े किसी भी कथित भ्रष्टाचार या अनियमितता के आरोप की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर जनता से प्राप्त धन का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए और यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की आस्था का सम्मान करती है तथा धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किए जाने के विरुद्ध है। राम के आदर्श सत्य, न्याय और ईमानदारी के हैं, इसलिए सार्वजनिक संस्थाओं में भी इन्हीं मूल्यों के अनुरूप पारदर्शिता और जवाबदेही कायम रहनी चाहिए। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता खतीब उर रहमान, अर्जुन स्वर्णकार, कुमार रंजन पप्पू, राहुल चंद कुशवाहा, अजय ठाकुर, राज किरण ठाकुर, सुभाष रत्न महतो, प्रशांत कुमार, संजय गुप्ता, बिपलब, रणधीर, संतोष चंद्रवंशी, देवकरण शाह, चंद्रशेखर कुमार, रोशन चंद्रवंशी, रुपेश पटेल, निखिल कुमार, अशोक शाह, निर्मल रस्तोगी, लक्ष्मण कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, अवनी कुमार, चंदन कुमार, अमलेश कुमार आदि शामिल थे।