Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांग्रेसियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। जंतर-मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस की निर्मला पासवान ने केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका। छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया गया। प्रदर्शनकारी राहुल गांधी के साथ खड़े रहे और सरकार पर दमन के आरोप लगाए।

कांग्रेसियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और उत्पीड़न के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान और कोऑर्डिनेटर बस्ती ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की।

ये भी पढ़ें:जंतर-मंतर पर युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

छात्रों के अधिकारों की लड़ाई

उनका कहना था कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की गई। यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। छात्रों-छात्राओं के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे। प्रदर्शन के दौरान हम राहुल गांधी के सिपाही हैं जैसे नारे भी लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आक्रोश जताते हुए पुतला दहन किया। आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और बेटियों की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ नारे देती है, जबकि जमीनी स्तर पर युवाओं पर दमन हो रहा है। प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष पंकज पासवान, महिला कांग्रेस की उन्नति राज, राजकुमार यादव, अमन मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

सुरक्षा स्थिति

लगातार दूसरे दिन भी ये नेता हाउस अरेस्ट

उधर, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूरज यादव, कांग्रेस नेता जितेंद्र पाण्डेय और एआईसी सदस्य स्नेहलता गौतम को उनके पैतृक घर में लगातार दूसरे दिन भी अरेस्ट रखा गया।

प्रश्नोत्तर

कांग्रेस ने किसके खिलाफ प्रदर्शन किया?
कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया।
ये भी पढ़ें:नीट धांधली और लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Gorakhpur News Delhi अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।