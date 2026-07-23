कांग्रेसियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। जंतर-मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस की निर्मला पासवान ने केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका। छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया गया। प्रदर्शनकारी राहुल गांधी के साथ खड़े रहे और सरकार पर दमन के आरोप लगाए।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और उत्पीड़न के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान और कोऑर्डिनेटर बस्ती ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की।
छात्रों के अधिकारों की लड़ाई
उनका कहना था कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की गई। यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। छात्रों-छात्राओं के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे। प्रदर्शन के दौरान हम राहुल गांधी के सिपाही हैं जैसे नारे भी लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आक्रोश जताते हुए पुतला दहन किया। आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और बेटियों की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ नारे देती है, जबकि जमीनी स्तर पर युवाओं पर दमन हो रहा है। प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष पंकज पासवान, महिला कांग्रेस की उन्नति राज, राजकुमार यादव, अमन मौजूद रहे।
सुरक्षा स्थिति
लगातार दूसरे दिन भी ये नेता हाउस अरेस्ट
उधर, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूरज यादव, कांग्रेस नेता जितेंद्र पाण्डेय और एआईसी सदस्य स्नेहलता गौतम को उनके पैतृक घर में लगातार दूसरे दिन भी अरेस्ट रखा गया।
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