बेतालघाट में कांग्रेस ने पेपर लीक और लाठीचार्ज का किया विरोध

गरमपानी, संवाददाता। पेपर लीक, भर्ती घोटालों और जंतर-मंतर पर आंदोलनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को बेतालघाट मुख्य बाजार में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यूथ कांग्रेस और महाविद्यालय छात्र संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं और छात्र-छात्राओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया।आरोप लगाया, कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार हो रहे पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेने को लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास बताया।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ‘पेपर लीक बंद करो, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो’ और ‘भाजपा सरकार इस्तीफा दो’ जैसे नारे भी लगाए। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। साथ ही देश में पारदर्शी एवं निष्पक्ष शिक्षा, भर्ती और परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग उठाई, ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शेखर दानी, यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मीमांशा आर्या, महाविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष सुनील कुमार, यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहित पंत, महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंपा बोहरा, राजेंद्र कोटिया, सुरेश आर्य, नवीन आर्य, नीरज कुमार, हरीश चंद्र, भुवन चंद्र, भागीरथी वर्मा, पुष्पा देवी, कमला बोरा आदि मौजूद रहे।