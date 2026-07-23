Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेतालघाट में कांग्रेस ने पेपर लीक और लाठीचार्ज का किया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

कांग्रेस ने पेपर लीक, भर्ती घोटालों और जंतर-मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बेतालघाट में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों के भविष्य के लिए सुरक्षित शिक्षा प्रणाली की मांग की। आरोप है कि भाजपा के कार्यकाल में गलतियों की वजह से युवाओं का भविष्य संकट में है।

बेतालघाट में कांग्रेस ने पेपर लीक और लाठीचार्ज का किया विरोध

गरमपानी, संवाददाता। पेपर लीक, भर्ती घोटालों और जंतर-मंतर पर आंदोलनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को बेतालघाट मुख्य बाजार में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यूथ कांग्रेस और महाविद्यालय छात्र संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं और छात्र-छात्राओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया।आरोप लगाया, कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार हो रहे पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेने को लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास बताया।

ये भी पढ़ें:छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ‘पेपर लीक बंद करो, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो’ और ‘भाजपा सरकार इस्तीफा दो’ जैसे नारे भी लगाए। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। साथ ही देश में पारदर्शी एवं निष्पक्ष शिक्षा, भर्ती और परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग उठाई, ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शेखर दानी, यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मीमांशा आर्या, महाविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष सुनील कुमार, यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहित पंत, महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंपा बोहरा, राजेंद्र कोटिया, सुरेश आर्य, नवीन आर्य, नीरज कुमार, हरीश चंद्र, भुवन चंद्र, भागीरथी वर्मा, पुष्पा देवी, कमला बोरा आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:छात्रों पर लाठीचार्ज की माले ने की निंदा
ये भी पढ़ें:लाठीचार्ज और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Paper Leak
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।