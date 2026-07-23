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पेपर लीक और लाठीचार्ज के खिलाफ थम नहीं रहा गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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चौखुटिया भिकियासैंण, दन्या और हवालबाग में प्रदर्शन चौखुटिया भिकियासैंण, दन्या और हवालबाग में प्रदर्शन चौखुटिया भिकियासैंण, दन्या और हवालबाग में प्रदर्शन

पेपर लीक और लाठीचार्ज के खिलाफ थम नहीं रहा गुस्सा

अल्मोड़ा। नीट पेपर लीक और जंतर मंतर में युवाओं पर हुए लाठी चार्ज के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश बरकरार है। गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौखुटिया, दन्या, भिकियासैंण और हवालबाग में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार के इशारे में पेपर लीक करवाए गए। ऊपर से विरोध कर रहे युवाओं पर लाठियां बरसाई गईं। इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

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