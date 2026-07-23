जसपुर में दिल्ली में छात्रों के संग हुई बर्बरता से गुस्साये कांग्रेसी
20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ कथित बर्बरता के खिलाफ कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और इसका निष्पक्ष जांच की मांग की।
जसपुर, संवाददाता। 20 जुलाई को दिल्ली जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ कथित बर्बरता, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेसी नाराज हो गए। उन्होंने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। गुरुवार को विधायकआदेश चौहान के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के युवाओं ने शहर में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ सुभाष चौक पहुंचा। यहां कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के साथ हुई कथित घटना की निष्पक्ष जांच और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। विधायक ने बताया कि कांग्रेस का छात्रों के लिए पूर्ण समर्थन है। दिल्ली के के जंतर मंतर पर मोदी सरकार ने छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कराया है। यह निंदनीय है। मोदी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कहा कि राहुल गांधी छात्रों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहां मो. नाजिम, शैलेंद्र गहलौत, मतलूब हसन, अमृत सिंह, धर्मेन्द्र कुमार, मुजाहिद प्रधान, सुखवीर भुल्लर,आबिद नूरी, जाकिर नूरी,वसीम अहमद, सलीम, सरफराज, नफीस अहमद, जमील अहमद, मो. नबी,हकीम जफर आदि रहे।
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