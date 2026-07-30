अभद्र टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन कर फूंका पुतला
कस्बा मोहान में कांग्रेस नेता मधु रावत ने भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवक-युवतियों के खिलाफ की गई टिप्पणी पर विरोध किया। उन्होंने कंगना का पुतला फूंककर अहंकार के खिलाफ आवाज उठाई और मांग की कि कंगना सार्वजनिक माफी मांगे, अन्यथा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
मोहान। कस्बा मोहान में कांग्रेसी मधु रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा सांसद कंगना रनौत से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले युवक-युवतियों पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। सांसद कंगना का पुतला फूंककर अपना विरोध प्रदर्शन किया। मधु रावत ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले युवाओं का अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि कंगना सार्वजनिक रूप से अपने बयान पर माफी मांगें, अन्यथा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। इस अवसर पर मधु रावत, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष लखनऊ मीना रावत सहित अन्य मौजूद रहे।
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