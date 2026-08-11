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रामनगर में कांग्रेसियों ने भाजपाईयों का पुतला फूंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामनगर
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रामनगर में कांग्रेसियों ने भाजपाईयों का पुतला फूंका

रामनगर। नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर भाजपा के नेताओं पर अनर्गल बयानबाजी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मंगलवार को पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता रामनगर में एकत्र हुए और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आगमन पर आयोजित जनसभा में शामिल होने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस-प्रशासन द्वारा जगह-जगह रोका गया।

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