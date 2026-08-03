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पप्पू यादव पर हमले के खिलाफ कांग्रेस ने जताया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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मधुबनी में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पु यादव पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रभारी प्रकाश चंद्र झा ने केंद्र सरकार पर नारेबाजी करते हुए कहा कि सांसद सुरक्षित नहीं हैं और सरकार किसान, छात्रों और महिलाओं के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। कार्यकर्ताओं ने पप्पु यादव की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

पप्पू यादव पर हमले के खिलाफ कांग्रेस ने जताया विरोध

मधुबनी। शहर के थाना चौक के समीप सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव पर हुए हमले के खिलाफ कांग्रेस सुपौल जिला प्रभारी प्रकाश चंद्र झा के नेतृत्व में थाना चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश में फैली अव्यवस्था के लिए पीएम और गृहमंत्री जिम्मेवार है। सांसद सुरक्षित नहीं है। इनके खिलाफ जानलेवा हमला हुआ फिर भी अभीतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपितों के विरुद्ध अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।

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प्रदर्शन की मुख्य बातें

जिला प्रभारी श्री झा ने कहा कि देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों, छात्रों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है तथा विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद पप्पू यादव लगातार जनता की समस्याओं को संसद से सड़क तक उठाते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, राजेश राम समेत पार्टी नेतृत्व जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस जनता के समर्थन से मजबूत होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके पर राजवंशी, कुमार, रागिनी झा, मनीष कुमार, राघवेंद्र, कुमार, अजय जायसवाल, मनोज कुमार और अन्य थे।

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समस्याओं से जुड़े प्रश्न

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किस सांसद पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया?
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया।
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