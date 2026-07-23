राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसी
दिल्ली में छात्रों के समर्थन में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी समेत नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ है। अनिल रतूड़ी, विनोद डबराल जैसे कांग्रेस नेता प्रदर्शन में शामिल हुए।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों के समर्थन में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बिथ्याणी स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क में प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र और संविधान की भावना के विपरीत है। शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन को बलपूर्वक रोकना और विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करना लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने वाला कदम है। प्रदर्शन में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल रतूड़ी, विनोद डबराल, क्रांति कपरूवान आदि शामिल रहे।
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