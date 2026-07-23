Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
Follow us on Google News
share

दिल्ली में छात्रों के समर्थन में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी समेत नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ है। अनिल रतूड़ी, विनोद डबराल जैसे कांग्रेस नेता प्रदर्शन में शामिल हुए।

राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसी

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों के समर्थन में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बिथ्याणी स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क में प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र और संविधान की भावना के विपरीत है। शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन को बलपूर्वक रोकना और विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करना लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने वाला कदम है। प्रदर्शन में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल रतूड़ी, विनोद डबराल, क्रांति कपरूवान आदि शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:नीट धांधली और लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन
ये भी पढ़ें:छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन
ये भी पढ़ें:लाठीचार्ज के विरोध में निकाला पैदल मार्च, पुलिस ने रोका

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rishikesh Latest News Congress Rahul Gandhi
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।