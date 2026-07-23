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लाठी चार्ज के विरोध में मार्च निकाल रहे कांग्रेसजनों को पुलिस ने रोका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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हल्की नोंक-झोंक के बाद सकलडीहा त्रिमुहानी पर किया धरना प्रदर्शन लाठी चार्ज के विरोध में मार्च निकाल रहे कांग्रेसजनों को पुलिस ने रोकालाठी चार्ज के विर

लाठी चार्ज के विरोध में मार्च निकाल रहे कांग्रेसजनों को पुलिस ने रोका

चंदौली। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए बर्बर लाठी चार्ज और नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेसजनों ने जिला मुख्यालय पर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यालय से निकले मार्च को सकलडीहा त्रिमुहानी के पास पुलिस ने मार्च को रोक दिया। इस दौरान कांग्रेसजन और पुलिस की हल्की नोंक-झोंक भी हुई। इसके बाद नाराज कांग्रेसी वहीं सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। कांग्रसेजनों ने शिक्षामंत्री का इस्तीफा और लाठी चार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया।

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इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने कहा कि नीट पेपरलीक में हुई धांधली के विरोध में छात्र, नवजवान, बेरोजगार जंतर मंतर पर शांति पूर्वक धरना दे रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने छात्र-छात्राओं पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया। इसके चलते सैकड़ों छात्र-छात्राओं को काफी चोटें आईं। यही नहीं उनके उपर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके विरोध में नेता विपक्ष राहुल गांधी छात्रों की आवाज उठाने और शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। लेकिन इस देश की तानाशाही सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से सड़कों पर घसीटा और गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में जिला मुख्यालय पर कांग्रेसजन संवैधानिक तरीके से विरोध मार्च निकाल रहे थे। लेकिन योगी सरकार की पुलिस ने कांग्रेसजनों को बलपूर्वक रोका। उसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रसेजनों ने शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा देने की मांग किया। चेताया कि जब तक शिक्षामंत्री इस्तीफा नहीं दे देते हैं। तब तक आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। इस मौके पर शहर अध्यक्ष बृजेश गुप्ता, मधुराय, रामानन्द यादव, रजनीकांत पाण्डेय, डॉ. सुल्तान, राजेन्द्र गौतम, दयाराम पटेल, गंगा प्रसाद, मुनीर खान, राममूरत गुप्ता, शाहिद तौसीफ, चंद्रवंश यादव, कुलदीप वर्मा, नवीन पांडेय, हम्मीर शाह, रामावतार यादव, गुलाब राम, परमहंस राजपूत, बदरूद्वजा अंसारी, उदय उपाध्याय, बेचन पाठक, श्रीकांत पाठक, दिलीप यादव, अमरदेव राम, दीनदयाल विश्वकर्मा, प्रेमचंद गुप्ता, इंद्रजीत मिश्रा, राजू कुमार, मदन लाल, आदर्श यादव, राकेश सिंह, राकेश पाठक, राजकिशोर सिंह, नियाज अहमद, निखिल सिंह शिवेंद्र मिश्रा आदि कांग्रेसजन मौजूद रहे।

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