सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहता है विपक्ष

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। कांग्रेस ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को पूरी प्रमुखता और ताकत से उठाने के साथ पार्टी संसद के बाहर भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसको लेकर संसद की कार्यवाही भी बाधित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सांसदों से डरने और संसद का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम को चंदा चोरी और गृहमंत्री को छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर संसद में बयान देना चाहिए।

बाद में उनके बयानों पर सदन में चर्चा हो। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दल इन दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को संसद में इन मुद्दों पर जवाब देना होगा, तभी कार्यवाही चल पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के संसद में बयान के बगैर संसद का चलना मुमकिन नहीं है।सरकार के संसद को बाधित करने के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद के अंदर सरकार के अड़ियल रवैये से साफ है कि सरकार सदन चलाने के पक्ष में नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि पीएम और गृहमंत्री दोनों संसद के प्रति अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं।