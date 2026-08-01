सरकार बिना शर्त वापस ले दर्ज मुकदमे, वरना आंदोलन करेगी कांग्रेस

जिला कांग्रेस कमिटी द्वारा कनौदी बाईपास पर जिला अध्यक्ष प्रो. संजीव कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल-माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाधिकारी आवास के समीप उस घटना स्थल का मुआयना किया, जहां छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई हुई थी। मुआयने के बाद वे जहानाबाद शहर के ऊंटा, मदारपुर और एरकी मोहल्लों में गए और पुलिस कार्रवाई के शिकार हुए पीड़ित छात्रों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। पीड़ित परिवारों ने प्रदेश अध्यक्ष को बताया कि पुलिस ने आधी रात को घरों के दरवाजे तोड़कर तलाशी ली और निर्दोष बच्चों को जबरन घर से उठाकर ले गई। परिजनों का आरोप है कि जो छात्र घटना के वक्त वहां मौजूद भी नहीं थे, उन्हें भी गलत फुटेज के आधार पर फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस उन्हें परिजनों से मिलने भी नहीं दे रही है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

परिजनों से विस्तृत जानकारी लेने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि यह सरकार बिल्कुल ही मनमाने ढंग से आम जनता को परेशान कर रही है और लाठी-गोली के दम पर छात्रों का भविष्य खराब करने पर तुली है। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने खुद छात्र आंदोलन में दर्ज मुकदमों को वापस लेने और सभी बंद छात्रों को बिना शर्त रिहा करने की घोषणा की थी। लेकिन जहानाबाद में इसके विपरीत कार्रवाई हो रही है। राजेश राम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन निर्दोष छात्रों पर दर्ज फर्जी मुकदमे तुरंत वापस नहीं लिए गए, तो इनका करियर और आगे की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर प्रशासन ने जल्द ही छात्रों को रिहा नहीं किया, तो कांग्रेस इसके खिलाफ चरणबद्ध तरीके से बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने इस संबंध में जिला के पुलिस अधीक्षक से मिलकर इन सभी पीड़ित परिवारों की बात को रखी। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि मुकदमे में दर्ज किसी भी छात्र को परेशान नहीं किया जायेगा और सरकार के निर्देशानुसार आज शाम तक सभी छात्र रिहा कर दिए जाएंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रवक्ता चंद्रभूषण राजपूत, रजत कुमार, कुमारी ऋचा, अमित मंडल, जिला प्रवक्ता प्रो भूषण कुमार सिंह, प्रांतीय नेता अशोक प्रियदर्शी, पूर्व अध्यक्ष प्रो खलील अंसारी, पूर्व अध्यक्ष हरिनारायण द्विवेदी, प्रो योगेन्द्र यादव, कन्हाई शर्मा, प्रेम कुमार, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रामप्रवेश ठाकुर, चंद्रिका प्रसाद मंडल, जयशंकर शर्मा, नगर अध्यक्ष सरवर सलीम, प्रखंड अध्यक्ष फ़ज़ल शाहजहां, राकिब आलम, दुर्गेश पाण्डेय, राकेश शर्मा, संजय यादव सहित कई लोग शामिल थे। फोटो- 01 अगस्त जेहाना- 28 कैप्शन- शहर में छात्र आंदोलन के दौरान जेल गए परिवार से शनिवार को मिलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम व अन्य कांग्रेस नेता।