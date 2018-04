राहुल गांधी मार्च LIVE: कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमा हुए कार्यकर्ता, मान सिंह रोड से शुरू होगा कैंडल मार्च

उत्‍तर प्रदेश के उन्‍नाव और जम्‍मू-कश्‍मीर के कठुआ में हुई गैंगरेप की वारदातों के विरोध में कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी मार्च निकालेंगे। गुरुवार (12 मार्च) की मध्‍यरात्रि को नई दिल्‍ली के इंडिया गेट पर गांधी एक कैंडल मार्च का नेतृत्‍व करेंगे। इस बात की जानकारी राहुल ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। उन्‍होंने लिखा, ”लाखों भारतीयों की तरह आज मेरा दिल भी दुखी है। भारत में महिलाओं के साथ ऐसा व्‍यवहार जारी नहीं रह सकता। इस हिंसा के खिलाफ और न्‍याय की मांग के लिए आज रात मेरे साथ इंडिया गेट पर एक शांतिपूर्ण कैंडल लाइट मार्च का हिस्‍सा बनिए।”

लाइव अपडेट्स

-मान सिंह रोड से शुरू होगा कैंडल मार्च

-थोड़ी देर में राहुल गांधी आएंगे, समर्थकों के चलते दीन दयाल उपाधयाय मार्ग पर लगा जाम

-डीपीसीसी पर कैंडल मार्च की तैयारी, अजय माकन कार्यालय पर पहुंचे

Like millions of Indians my heart hurts tonight. India simply cannot continue to treat its women the way it does. Join me in a silent, peaceful, candlelight vigil at India Gate at midnight tonight to protest this violence and demand justice.

इससे पहले राहुल ने कठुआ गैंगरेप को मानवता के खिलाफ अपराध करार देते हुए कहा कि इसके दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। गांधी ने इस जघन्य हत्याकांड पर ट्वीट किया, 'कठुआ में इस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ वह मानवता के विरूद्ध अपराध है। इसमें सजा अवश्य होनी चाहिए।'

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'एक बेगुनाह बच्ची के साथ इस तरह की कू्रता की जाती है जो कल्पना से भी परे है। यदि हम इसतरह के मामले में भी राजनीति को हस्तक्षेप करने की इजाजत देते हैं तो यह सवाल उठता है कि आखिर हमें हो क्या गया है'। गांधी ने सवाल किया कि इसतरह का कुकृत्य करने वाले अपराधियों को बचाने की बात कोई कैसे कर सकता है।

How can anyone protect the culprits of such evil?



What happened to Asifa at #Kathua is a crime against humanity. It cannot go unpunished.



What have we become if we allow politics to interfere with such unimaginable brutality perpetrated on an innocent child?