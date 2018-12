MP और छत्तीसगढ़: राहुल बोले- सभी किसानों का कर्ज माफ होने तक PM मोदी को सोने नहीं देंगे

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कमलनाथ ने सोमवार को राज्य के किसानों की दो लाख रुपये तक की कर्ज माफी संबंधी फाइल पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की नव निर्वाचित कांग्रेस सरकार ने भी शपथ लेने के सोमवार को कुछ घंटों के अंदर ही सोमवार को किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों द्वारा किसानों का कर्ज माफी किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। संसद सत्र के दौरान जाते वक्त जब पत्रकारों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखा, देखा आपने काम शुरू हो गया है।

#WATCH Congress President Rahul Gandhi's reaction when asked on loan waivers by Chhattisgarh and Madhya Pradesh Governments. pic.twitter.com/tc9Ccm7XhI