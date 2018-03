ट्विटर वार:राहुल गांधी के सवालों का रविशंकर प्रसाद ने कुछ यूं दिया जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बीच 'ट्विटर वार' देखने को मिला है। दरअसल, राहुल गांधी ने देश की न्याय व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर सुस्ती का रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स में न्यायधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को घेरना चाहा, जिस पर केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'मामले लंबित रहने से देश की न्याय व्यवस्था चरमरा रही है। उच्चतम न्यायालय में 55 हजार से ज्यादा, उच्च न्यायालयों में 37 लाख से ज्यादा और निचली अदालतों में 2.6 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, फिर भी उच्च न्यायालयों में 400 और निचली अदालतों में 6000 न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि कानून मंत्री फर्जी खबरें फैलाने में व्यस्त हैं।'

राहुल गांधी का ट्वीट

Legal system collapsing under Pending Cases:



Supreme Court

55,000 +



High Court

37 Lakh +



Lower Courts

2.6 Crore +



Yet, a staggering 400 High Court and 6,000 Lower Court judges not appointed, while Law Minister preoccupied peddling fake news. #JudiciaryDemonetised pic.twitter.com/qSpKcIuPKW — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 24, 2018

Justice K M Joseph, overturned President’s rule in Uttarakhand in 2016.



When his name was proposed for the Supreme Court, Modi ji‘s ego was hurt.



Approval of over 100 judges, cleared for the Supreme Court and various High Courts are now on hold.#JudiciaryDemonetised — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 24, 2018

राहुल गांधी के इन आरोपों पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया, 'श्रीमान राहुल गांधी, आपके ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखते हुए आपकी टीम ने एक बार फिर ठीक से होमवर्क नहीं किया और आपको गलत जानकारी दी। यूपीए के पहले कार्यकाल में उच्च न्यायालयों में हर साल औसतन 86 न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी, दूसरे कार्यकाल में यह आंकड़ा प्रतिवर्ष 79 था। एनडीए के कार्यकाल में यह आंकड़ा सालाना 109 है। 2016 में उच्च न्यायालयों में रिकॉर्ड 126 न्यायाधीशों को नियुक्ति की गई, आजादी के बाद से यह सबसे ज्यादा है।'

रविशंकर प्रसाद का ट्वीट

In 2016 a record 126 High Court Judges were appointed in one year- highest since independence.

Since May 2014 NDA Govt appointed 17 SC Judges, 326 HC judges & made 304 additional judges permanent & also created 173 new posts of High Court Judges, compared to 20 created in UPA 2 pic.twitter.com/PoummhmylL — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) March 24, 2018