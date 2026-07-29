राज्यसभा में नड़्डा और ख्ररगे के बीच तीखी बहस

राज्यसभा में नड़्डा और ख्ररगे के बीच तीखी बहस
नई दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बीच प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर तीखी बहस हुई। खरगे ने बिना इजाजत कार्रवाई के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की, जबकि नड्डा ने इसे सामान्य कानून-व्यवस्था की स्थिति बताया।
नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस हुई। प्रदर्शनकारियों पर बिना इजाजत कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। खरगे ने कहा कि बिना इजाजत जिसने भी प्रदर्शन स्थल पर कार्रवाई की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर, जेपी नड्डा ने पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए इसे सामान्य कानून-व्यवस्था की स्थिति बताया। नड्डा ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि यह कानून-व्यवस्था की एक बहुत ही सामान्य स्थिति है। मैं एक छात्र कार्यकर्ता रहा हूं।
इमरजेंसी के दिनों में मुझे कई बार क्लासरूम से गिरफ्तार किया गया था। नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य स्थिति है। एक छात्र कार्यकर्ता को सामना करना पड़ता है और जो लोग कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं, पुलिस को उसी के अनुसार कार्रवाई करनी पड़ती है। नड्डा के बयान के बीच विपक्षी दलों के सांसदों ने खूब हंगामा किया।
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