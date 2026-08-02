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खड़गे के हल्द्वानी आगमन को लेकर तैयारियां तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को हल्द्वानी आ रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने गौलापार में बैठक की और उन्हें भव्य स्वागत देने की योजना बनाई। बैठक में कई प्रमुख सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने इस स्वागत के लिए तैयारियों पर चर्चा की।

खड़गे के हल्द्वानी आगमन को लेकर तैयारियां तेज

हल्द्वानी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 8 अगस्त को हल्द्वानी आगमन को लेकर कांग्रेसियों ने गौलापार में बैठक की। कुंवरपुर में ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत बगड़वाल के आवास पर बूथ अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के हल्द्वानी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस जिला प्रवक्ता हरेंद्र क्वीरा, पीसीसी सदस्य हरेंद्र बोरा, न्याय पंचायत अध्यक्ष रवि नेगी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नीरज रैकवाल, हेमंत पाल आर्य, गौरव कर्नाटक, भगवान सिंह चौपाल, तारा दत्त नैनवाल, राम सिंह नगरकोटी, विक्रम सिंह रैकुनी, दीपक मेहरा आदि मौजूद रहे।

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