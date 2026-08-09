45 मिनट गरजे खरगे, 40 मिनट भाजपा पर बरसे
हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आयोजित विजय शंखनाद रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, महिलाओं की सुरक्षा, और पूर्व सैनिकों की लंबित मांगों पर अपनी बात रखी। आयोजन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एकजुटता और जोश नजर आया।
हल्द्वानी। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आयोजित विजय शंखनाद रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। अपने 45 मिनट के ओजस्वी भाषण में से लगभग 40 मिनट तक खरगे पूरी तरह भाजपा सरकार पर आक्रामक रहे। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए युवाओं, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के हितों को लेकर तीखे प्रहार किए। खरगे के संबोधन का अधिकांश समय नौजवानों और देश के भविष्य पर केंद्रित रहा। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी और अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि अग्निवीर योजना के जरिए देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और चार साल की सेवा के बाद युवाओं का करियर अनिश्चितता के अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई और पूर्व सैनिकों की लंबित मांगों के मुद्दों पर भी केंद्र को घेरा。
खरगे ने भरा जोश, कांग्रेसियों में दिखी एकजुटता
खरगे के तीखे तेवरों ने पंडाल में मौजूद उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। जनसभा के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त एकजुटता और ताकत देखने को मिली। शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी ने स्थानीय संगठन में नई ऊर्जा का संचार किया।
सबने दिखाई अपनी ताकत, भीड़ लेकर पहुंचे नेताजी
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक और स्थानीय नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। सभी नेता अपने-अपने समर्थकों और समर्थकों की भारी भीड़ के साथ मैदान में पहुंचे, जिससे रामलीला मैदान खचाखच भर गया और रैली शक्ति प्रदर्शन में बदल गई।
मैदान में लगे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे
रामलीला मैदान में खरगे के संबोधन के दौरान समर्थक राहुल गांधी के नारे लगाते दिखे। इसके अलावा प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को भी उन्होंने याद किया। खरगे ने जेन-जी के हाल में हुए आंदोलन को भी याद करते हुए देश के भविष्य के लिए अच्छा संकेत बताया।
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