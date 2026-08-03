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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे श्रीनगर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर पहुंचे, जहां उनका स्वागत हुआ। उन्होंने महानगर कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस बैठक में युवाओं सहित अन्य लोगों ने पार्टी में शामिल होकर आगामी विधानसभा चुनावों पर विचार विमर्श किया।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे श्रीनगर

श्रीनगर।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर पहुंचे जहां उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने महानगर कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। युवाओं और अन्य लोगों ने थामा पार्टी का दामन, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया।

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