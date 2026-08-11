राज्यपाल कानपुर रोड की दुर्दशा का मामला पीएम के समक्ष उठाएं: अजय राय
-प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उठाई मांग लखनऊ,
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल को पत्र लिखकर नवनिर्मित लखनऊ-कानपुर राजमार्ग की लगातार बिगड़ती हालत पर हस्तक्षेप करने एवं प्रधानमंत्री के समक्ष इस व्यापक जनहित के मामले को उठाए जाने के संबंध में अनुरोध किया है। राय ने लिखा है कि हाल ही में आपने गोरखपुर जिले में प्रदेश की सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जनसुविधाओं और प्रशासन की खराब स्थिति पर जिस स्पष्टता से अपनी चिंता सार्वजनिक रूप से रखी, वह निश्चित रूप से सराहनीय है।
सड़क के हालात
अजय राय ने लिखा कि आपने यह संदेश दिया कि राज्यपाल केवल औपचारिक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता के हित और अधिकारों के प्रति भी सजग है। इसी संदर्भ में आपका ध्यान विगत 13 जुलाई को बड़े स्तर पर उद्घाटित लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर दिलाया जाता है। लगभग 4,200 करोड़ रुपये की लागत से बने इस मार्ग को आधुनिक और तेज यातायात की बड़ी उपलब्धि बताया गया था। उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क के बार-बार धंसने, बड़े गड्ढे बनने, जल निकासी की खराब व्यवस्था, पुलों के हिस्सों और क्रैश बैरियर में दरार तथा मरम्मत के बाद फिर सड़क खराब होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।
जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, सवाल यह है कि जनता के 4,200 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद इतनी जल्दी सड़क की यह हालत क्यों हुई और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस विफलता की जिम्मेदारी लेना चाहिए। सूचना है कि निर्माण करने वाली ठेकेदार कंपनी भाजपा के राज्यसभा सांसद के भाई से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको बचाए जाने पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महामहिम आप इस मामले में प्रधानमंत्री से स्वतंत्र तकनीकी जांच, निर्माण की गुणवत्ता की जांच, सार्वजनिक धन के इस्तेमाल की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों, संबंधित मंत्रालय एवं निर्माण एजेंसी की जवाबदेही तय करने का आग्रह करें।
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