रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को कांग्रेस ने बताया दलित विरोधी
हल्द्वानी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने 8 अगस्त को रामलीला मैदान में आयोजित दलित जनसभा के बाद 'शुद्धि हवन' किया, जो दलित समाज का अपमान है। उन्होंने इसे दलित विरोधी मानसिकता और समाज में विभाजन की राजनीति का हिस्सा बताया।
हल्द्वानी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नैनीताल राहुल छिमवाल ने मंगलावर को मीडिया को जारी बयान में कहा कि 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ दलित नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने रामलीला मैदान में जनसभा की थी, जिसके बाद भाजपा द्वारा मैदान में ‘शुद्धि हवन’ और गंगाजल छिड़कने का ड्रामा करना उसकी दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। छिमवाल ने इसे पूरे दलित समाज का अपमान करार देते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस समाज में विभाजन की राजनीति कर रहे हैं।
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