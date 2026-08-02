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भाजपा सरकार की तानाशाही 2027 में समाप्त होगी, जनता करेगी बदलाव : अजय राय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हरदोई में भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं और 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाएगा। छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए उन्होंने युवाओं के संघर्ष का समर्थन किया।

भाजपा सरकार की तानाशाही 2027 में समाप्त होगी, जनता करेगी बदलाव : अजय राय

हरदोई, संवाददाता। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार देर रात शाहाबाद के मोहल्ला महुआ टोला चुंगी स्थित कांग्रेस के जिला महासचिव आजम खान के आवास पहुंचे। उनके आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया और पार्टी के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार की नीतियों से परेशान है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार की तानाशाही अब अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली है और जनता उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है।

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अजय राय ने कहा कि हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं और छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब युवा जाग चुका है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार है।उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा बदलाव चाहता है और वर्ष 2027 में वही बदलाव का सबसे बड़ा वाहक बनेगा। कांग्रेस युवाओं, किसानों, मजदूरों और आम जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी तथा जनता के सहयोग से प्रदेश में नई राजनीतिक दिशा देने का काम करेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान करते हुए कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान तेज करने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाने की अपील की।

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